Электрик из Ардатова сгорел на работе. Об этом сообщает госинспекция труда в Нижегородской области.
Накануне, 1 октября, при выполнении работ на автоэлектрике ООО "Перевозчик-М" у работника воспламенилась одежда. От полученных ожогов электрик скончался. Ему было 60 лет. Производство расположено в р.п. Мухтолово Ардатовского района.
В ходе расследования инспекторы проверят, проводилось ли обучение безопасным методам работы, обеспечен ли он был сертифицированной спецодеждой и другими средствами индивидуальной защиты.
Выясняются все причины и обстоятельства несчастного случая.
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