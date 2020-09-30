Последние новости рубрики Происшествия
02 октября 2020 14:45  [24] Кровельщик разбился насмерть в Дзержинске
02 октября 2020 13:49  [163] Электрик из Ардатова сгорел на работе
02 октября 2020 13:30  [269] Сочащиеся из грунта нефтепродукты вновь собирают с поверхности Волги на Бурнаковке
02 октября 2020 11:33  [124] Нижегородец организовал лабораторию по выпуску психостимуляторов
02 октября 2020 09:16  [166] Пьяный водитель съехал в болото в Лукояновском районе
01 октября 2020 14:04  [397] Нижегородец получил 15 лет колонии за убийство послушницы монастыря
01 октября 2020 12:53  [369] Около тысячи литров топлива похищено с нескольких судов на Волге в Кстовском районе (ВИДЕО)
01 октября 2020 09:38  [308] Подросток пострадал в двойном ДТП в Арзамасе
01 октября 2020 09:11  [395] Пациентов нижегородского дома милосердия эвакуировали из-за пожара 1 октября
30 сентября 2020 14:31  [401] Нижегородец получил 10 лет колонии за жестокое убийство жены в день развода
Происшествия

Электрик из Ардатова сгорел на работе

02 октября 2020 13:49  [163] Происшествия

Электрик из Ардатова сгорел на работе. Об этом сообщает госинспекция труда в Нижегородской области.

Накануне, 1 октября, при выполнении работ на автоэлектрике ООО "Перевозчик-М" у работника воспламенилась одежда. От полученных ожогов электрик скончался. Ему было 60 лет. Производство расположено в р.п. Мухтолово Ардатовского района.

В ходе расследования инспекторы проверят, проводилось ли обучение безопасным методам работы, обеспечен ли он был сертифицированной спецодеждой и другими средствами индивидуальной защиты.

Выясняются все причины и обстоятельства несчастного случая.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
Помогать легко
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph