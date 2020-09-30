Электрик из Ардатова сгорел на работе Происшествия

Электрик из Ардатова сгорел на работе. Об этом сообщает госинспекция труда в Нижегородской области.

Накануне, 1 октября, при выполнении работ на автоэлектрике ООО "Перевозчик-М" у работника воспламенилась одежда. От полученных ожогов электрик скончался. Ему было 60 лет. Производство расположено в р.п. Мухтолово Ардатовского района.

В ходе расследования инспекторы проверят, проводилось ли обучение безопасным методам работы, обеспечен ли он был сертифицированной спецодеждой и другими средствами индивидуальной защиты.

Выясняются все причины и обстоятельства несчастного случая.