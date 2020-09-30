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Общество

Известный писатель-детектив написала роман о событиях в Сормове

02 октября 2020 14:16  [110] Общество

Фото: Соцсеть

Известный российский писатель и телеведущий Татьяна Устинова выпустила новый роман, действия которого разворачиваются в Нижнем Новгороде, а также заводе "Красное Сормово". Об этом сообщили в пресс-службе завода.

Вот как описывает автор детектива Сормовский район: "Они въехали совсем в другой город – заводской, рабочий, где много труб, заборов, переездов, где на автобусных остановках толпились люди, у которых закончился рабочий день. Все спешили домой. Это была словно картинка из кино про прежнюю жизнь, когда существовало понятие "общего дела", и это было важно и нужно, когда на работу и с работы ходили отчасти с гордостью – мы строим нечто важное и нужное… Здесь, вблизи Сормовского завода, по-прежнему чувствовалась энергичная, живая жизнь, принадлежность всех людей "общему делу"…".

Автор также сообщает читателю, что "на стапелях завода собирают сразу три сухогруза" и что "летом на воду такой прогулочный корабль спустили!". Эти строки описывают реальную текущую деятельность нижегородского предприятия: строительство сухогрузных теплоходов проекта RSD59 и сдачу пассажирского теплохода проекта PV300 "Мустай Карим".

"Я надеюсь, что я еще напишу полноценную книгу именно о Сормове и о сормовском заводе, где действия будут происходить целиком и полностью", приводит пресс-служба слова Татьяны Устиновой.

В пресс-службе добавили, что писатель приезжала в Нижний Новгорода в ноябре 2019-го и в январе 2020 года. По словам Татьяны Устиновой, цель её визитов – знакомство с историей легендарного судостроительного предприятия, а также поиски материала и вдохновения для создания нового романа о кораблях и кораблестроителях.

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