"ТНС энерго НН" рекомендует клиентам использовать дистанционные сервисы Бизнес

ПАО "ТНС энерго НН" рекомендует клиентам использовать дистанционные сервисы.

Как сообщает пресс-служба компании, "ТНС энерго НН" обладает широкий набором дистанционных сервисов. На сайте поставщика электроэнергии потребители смогут решить многие вопросы не выходя из дома: заключить договор энергоснабжения онлайн, передать показания электросчетчика, получить консультацию специалиста, направить документы в компанию, оплатить электроэнергию и другие услуги ЖКХ, госпошлины, услуги связи и много другое.

В пресс-службе отметили, что в 2020 году спрос на дистанционные сервисы компании значительно вырос. Так, например, более чем в 2,5 раза увеличилось количество обращений через интернет-приемную: с 4 061 в августе 2019 года до 10 352 обращений в августе 2020 года. Сервис "Заключить договор онлайн" появился в мае 2020 года, и за пять месяцев более 5 000 клиентов ПАО "ТНС энерго НН" воспользовались возможностью оформить договор энергоснабжения (открыть лицевой счет) не выходя из дома.

Кроме того, гарантирующий поставщик электроэнергии предлагает потребителям воспользоваться консультативной помощью операторов Единого контактного центра (ЕКЦ) по телефону 8 (831) 233-09-70, а также передать показания электросчетчиков в автоматическом режиме с 23 по 25 число месяца.

"Сейчас ведутся активные работы по увеличению пропускной способности Единого контактного центра. С сентября 2020 года начат прием показаний электроэнергии по телефонам ЕКЦ без участия оператора. Соответственно, автоматический вкупе с голосовым прием показаний позволил решить проблему продолжительного ожидания клиентом ответа оператора. К тому же, благодаря данному нововведению, клиенты смогут получать консультацию даже в дни приема показаний – с 23 по 25 число, что ранее было невозможно. Данный сервис будет реализован в ближайшее время", - рассказала начальник службы по управлению качеством клиентского обслуживания, сервисов и развитию дополнительных услуг Татьяна Печерская.

"Надо отметить, что клиенты "ТНС энерго НН" всё чаще отдают предпочтение автоматическим сервисам контактного центра: количество обращений в автоматическом режиме выросло более чем в 1,3 раза – с 76 056 в августе 2019 года до 97 326 в августе 2020 года. Количество обращений к операторам, напротив, снизилось с 55 445 в августе 2019 года до 49 977 в августе 2020 года", - добавила она.