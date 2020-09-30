ЗС НО приглашает принять участие в конкурсе "Творчество против коррупции" Общество

Законодательное собрание Нижегородской области проводит шестой областной конкурс "Творчество против коррупции". Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Заявки принимаются с 5 октября по 20 ноября 2020 года.



Цель - антикоррупционное просвещение, развитие правовой грамотности и правосознания населения Нижегородской области.

В конкурсе могут участвовать:

1) школьники 9-11 классов общеобразовательных организаций и студенты профессиональных образовательных организаций Нижегородской области;

2) студенты образовательных организаций высшего образования, действующих на территории Нижегородской области;

3) государственные и муниципальные служащие Нижегородской области;

4) научно-педагогические работники образовательных учреждений Нижегородской области.

Работа может быть подготовлена в формате:

1) "наглядная агитация против коррупции" (плакаты, коллажи, транспаранты - на листе формата А3, фотографии, комиксы, стикеры, наклейки, буклеты, флаеры и иное – на листе формата А4);

2) "слово против коррупции" (стихи, поэмы, романы, баллады, оды, гимны и иные тексты - объемом не более 2 страниц, выполненные в редакторе Microsoft Office Word, шрифт Times New Roman, кегль основного текста - 14, междустрочный интервал - 1,0 пт, аббревиатуры, девизы, слоганы, оксюмороны, поговорки, частушки и иное - объемом не более 1 страницы, выполненные в редакторе Microsoft Office Word, шрифт Times New Roman, кегль основного текста - 14, междустрочный интервал - 1,0 пт);

3) "инновации против коррупции" (презентации, фильмы, клипы, видеоролики, слайд-шоу, мультфильмы и иные работы с использованием современных технологий - продолжительностью не более 3 минут).

Конкурсные работы, выполненные в соответствии с условиями конкурса, представляются в электронном виде с последующей отправкой оригинала не позднее срока, установленного для проведения предварительного этапа конкурса.

Оригиналы материалов для участия в конкурсе направляются по адресу: 603082, г. Нижний Новгород, Кремль, корп. 2, Законодательное собрание Нижегородской области.

Контактное лицо – Поспелова Елена Анатольевна, консультант аппарата комитета Законодательного собрания по вопросам государственной власти области, местного самоуправления и регламенту, e-mail: pospelova@int.zsno.ru, тел. 439-17-06.