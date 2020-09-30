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Экономика

Банк "Открытие" представил новые структурные продукты с доходом до 20% годовых

02 октября 2020 15:25  [64] Экономика

Фото: пресс-служба банка "Открытие"

Фабрика "Открытие Инвестиции" банка "Открытие" расширила перечень доступных структурных продуктов, которые способны приносить доход до 20% годовых при благоприятной ситуации в выбранном инвестором секторе экономики. Об этом сообщили в пресс-службе банка.

"Автоколлы"

Теперь клиентам доступны купонные структурные продукты типа "Автоколл" по секторам "Банки и финансы", "Стальной купон", "Нефтегазовый сектор", "Вклад в недвижимость". Срок продуктов варьируется от 6 до 18 месяцев, потенциальная доходность – от 17% до 20% годовых. Входной порог составляет 250 тысяч рублей.

"Автоколлы" подходят тем клиентам, которые хотят получать регулярные купонные выплаты. При этом "Автоколл" существует как в полностью защитном варианте, так и в варианте с риском, когда клиент допускает покупку перспективной акции в случае снижения ее цены: новые секторные "Автоколлы" относятся именно к этой категории.

"Банки и финансы"

Структурный продукт "Банки и финансы" рассчитан на 1 год и предполагает ставку купона 14% годовых в рублях. Здесь купон выплачивается вне зависимости от динамики акций, имеется условная защита капитала по итогам срока инвестирования. В годовом продукте используется корзина бумаг TCS Group (банк "Тинькофф"), Московской биржи, обыкновенных акций Сбербанка, а также ВТБ. Купонные выплаты происходят ежемесячно.

"Стальной купон" 

В качестве базовых активов продукта "Стальной купон" выступают акции крупнейших компаний металлургического сектора – НЛМК, "Северсталь", "Распадская" и ММК. "Стальной купон" предлагает ежемесячный купон в течение всего срока действия – 1 год. Ставка купона – 18% годовых.

В структурный продукт "Нефтегазовый сектор" вошли "префы" "Сургутнефтегаза", а также обыкновенные акции "НОВАТЭКа", "ЛУКОЙЛа" и "Газпром нефти". Продукт предполагает полугодовые купоны, доходность 20% годовых, срок инвестирования – 1,5 года.

Инвесторам, которые не планируют долгосрочные инвестиции, стоит обратить внимание на структурный продукт "Вклад в недвижимость" – он рассчитан на полгода, в течение которых предполагаются три купонные выплаты. Ставка купона – 15% годовых, Купон выплачивается вне зависимости от динамики акций. Для продукта отобраны наиболее ликвидные акции российского сектора недвижимости: акции "ЛСР", "ПИК" и расписки "Etalon Group".

Покупка структурных продуктов доступна клиентам как в офисах, так и через личный кабинет на сайте и мобильное приложение "Открытие Брокер. Инвестиции". Для оформления структурного продукта онлайн клиенту достаточно ознакомиться с его условиями, выбрать подходящее предложение и подписать поручение с помощью смс-кода. При этом инвесторам доступны несколько вариантов каждого вида структурного продукта и консультации экспертов компании, которые объяснят, почему тот или иной продукт может принести прибыль, и какие есть риски.

"Российский фондовый рынок продолжает восстанавливаться после мартовского провала. Однако даже среди акций одного сектора есть свои фавориты и аутсайдеры. Многие клиенты отдают предпочтение конкретным секторам рынка и выбирают структурные продукты, которые включали бы в себя самые перспективные акции компаний одной отрасли. Нашим ответом на этот клиентский запрос стали четыре секторальных структурных продукта, которые способны принести инвесторам доход, существенно превышающий ставки по банковским депозитам", — сказал руководитель фабрики структурных продуктов "Открытие Инвестиции" Антон Плясунов.

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