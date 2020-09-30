"Марусю" теперь можно купить в Нижнем Новгороде Культура и отдых

Жители Нижегородской области могут приобрести умную колонку "Капсула" с голосовым ассистентом "Маруся" для управления сервисами "Ростелекома". Об этом рассказали в пресс-службе компании. Устройство интегрировано с мультимедийной платформой Wink и системой "Умный дом".

При помощи голосовых команд легко переключать каналы, регулировать громкость телевизора, выбирать фильмы и сериалы в онлайн-кинотеатре, устанавливать яркость освещения, включать и выключать электроприборы.

"С "Марусей" точно не соскучишься. Она сделает повседневную жизнь ярче и интереснее. Умный девайс развлечет детей, займет разговорами, поставит любимый трек. Голосовой помощник прекрасно справится с рутинной работой: с легкостью научится управлять телевизором, заводить будильники, включать и выключать чайники и утюги, работающие от умных розеток. Поселите у себя “Марусю”, не пожалеете", - посоветовал заместитель директора макрорегионального филиала "Волга" ПАО "Ростелеком" – директор по работе с массовым сегментом Павел Зенков.

"Маруся" ответит на вопросы, расскажет о погоде и предложит музыку из коллекции социальной сети "ВКонтакте". Она даже может спеть детям колыбельную или провести познавательный урок. Одна из инноваций – способность "Капсулы" подстраиваться под сюжет сказки, которую ребенку читают родители, и с помощью распознавания речи добавлять в повествование фоновые звуки.

Благодаря шести микрофонам умный девайс слышит голос человека на расстоянии до семи метров. Первые пользователи уже оценили удобство голосового управления сервисами.

Узнать подробнее о возможностях умной колонки и других услугах провайдера можно по номеру 8 800 1000 800 или в офисах продаж "Ростелекома".