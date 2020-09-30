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Общество

"Сельское хозяйство является необходимой составляющей благополучия регионов", - Евгений Лебедев

11 октября 2020 09:30  [82] Общество
Евгений Лебедев

Евгений Лебедев

Фото: НИА Нижний Новгород

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Лебедев направил поздравление с Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности:

"Сельское хозяйство является незаменимой и жизненно необходимой составляющей не только экономики нашего государства, но и социального благополучия регионов. Этот праздник объединяет агрономов, почвоведов, фермеров, птичников, животноводов, хлеборобов, механизаторов, агроэкологов, земледельцев, руководителей сельхозпредприятий и всех, кто ценит родную землю", - говорится в поздравлении.

"Государство уделяет внимание и оказывает поддержку сельскому хозяйству, и эта помощь непременно дает положительные результаты. С каждым годом Нижегородская область увеличивает производство сельхозпродукции и занимает достойное место среди всех регионов", - отметил Евгений Лебедев.

"Все это благодаря трудолюбию и силе духа людей, которые не просто работают, а укрепляют продовольственную безопасность нашего региона и страны в целом. Ваша деятельность требует усердия, постоянного внимания, полной самоотдачи, мастерства и большой любви к своей Родине", - продолжил спикер регионального парламента.

"Благодарю каждого за ежедневный добросовестный труд и вклад в развитие агропромышленного комплекса Нижегородской области. Желаю здоровья, успехов в вашем благородном труде, хорошей погоды и богатых урожаев!", - заключил Евгений Лебедев.

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