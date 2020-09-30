Нижегородскую библиотеку им.Ленина отремонтируют к 2021 году Общество

Фото: правительство Нижегородской области

Нижегородскую государственную областную универсальную научную библиотеку им. Ленина отремонтируют к 2021 году. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Ремонтно-реставрационные работы начнутся в октябре.

"Библиотека имени Ленина – старейшая в Нижнем Новгороде. В 2021 году ей исполняется 160 лет. Важным этапом ее развития станет ремонт и реставрация двух зданий библиотеки, которые являются объектами культурного наследия. Средства на это были выделены из федерального бюджета в рамках подготовки к празднованию 800-летия Нижнего Новгорода", – сказал Глеб Никитин.

Он напомнил, что в 2019 году в рамках национального проекта "Культура" для библиотеки был закуплен планетарный сканер для оцифровки редких изданий.

"Наша задача – объединить ресурсы из всех источников, чтобы библиотека становилась современной и удобной для читателей", - добавил он.

До конца 2020 года пройдет реставрация фасадов и кровли объектов культурного наследия регионального значения: "Гимназический манеж Александровского дворянского института" (ул. Варварская, д. 3В) и "Дом, в котором в разные годы бывали революционер Герман Лопатин, просветитель Ульянов, композитор Милий Балакирев" (ул. Варварская, 3). В основном здании библиотеки состоится капитальный ремонт части внутренних помещений.

"В последние годы все острее ощущалась необходимость реставрации и модернизации библиотечного пространства для выполнения функций культурно-информационного центра современного уровня, системы хранения, систематизации и предоставления информации, соответствующей развитию цифровых информационных технологий", – отметила первый заместитель министра культуры Нижегородской области Наталья Суханова.

Кроме того, она сообщила, что в 2021 году планируется преобразование внутреннего двора библиотеки в современное общественное культурное пространство, где будут проводиться концерты, книжные ярмарки, фестивали и встречи с известными людьми

Концепция проекта "Biblioдворик на Варварке" предполагает комфортное и познавательное времяпровождение нижегородцев и гостей города. Территория будет благоустроена, появятся зеленые насаждения, система уличного освещения, удобные посадочные места и инсталляции.

Во время реконструкции учреждение продолжит обслуживание читателей в том же режиме, в котором работает в настоящее время. А именно сейчас организовано индивидуальное обслуживание читателей в абонементных отделах по предварительной записи, возобновлена работа читальных залов, есть возможность удаленного доступа к ресурсам библиотек на официальном сайте.