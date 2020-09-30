Олег Лавричев осмотрел техно-арт-выставку в нижегородском "Арсенале" Культура и отдых

Фото: Дума Нижнего Новгорода

Председатель Думы Нижнего Новгорода Олег Лавричев осмотрел экспозицию техно-арт выставки "Инжиниринг как искусство", посвященной 75-летию атомной промышленности, в Государственном центре современного искусства "Арсенал". Об этом сообщает пресс-служба Гордумы.

Экскурсию для Олега Лавричева провели заместитель генерального директора по коммуникациям АНО "ИЦАО" Полина Ступина и заместитель директора по коммуникациям сети информационных центров по атомной энергии Роман Скудняков.

Как рассказала Полина Ступина, техно-арт-выставка посвящена инновациям, инжинирингу будущего и людям, которые его создают. Над созданием выставки, знакомящей нижегородцев с наукоемкими решениями и технологиями, которые применяются при строительстве атомных станций, работали инженеры-проектировщик атомной промышленности и культовый дизайнер Игорь Гурович.

"Все очень креативно, современно, творчески, содержательно. Чувствуется заряженность ядерной энергией!» - поделился своими впечатлениями от выставки Олег Лавричев.

СПРАВКА:

Техно-арт-выставка "Инжиниринг как искусство" организована информационным центром по атомной энергии Нижнего Новгорода (ИЦАЭ) при поддержке Инжинирингового дивизиона Госкорпорации "Росатом" группы компании ASE.

На выставке представлены не только отдельные технологические элементы АЭС, но и процесс создания атомных электростанций и реакторных установок, являющихся сложными инженерными объектами.

Главным объектом экспозиции является техно-арт-хронометр "Опережая время", установленный перед входом в "Арсенал". Центральный элемент инсталляции - паровая турбина низкого давления, изготовленная из высокопрочных материалов с применением аддитивных технологий.

В рамках экспозиции также демонстрируется подборка обложек научно-популярного журнала "Техника – молодежи" периода 1940-1970-х годов из коллекции Московского музея дизайна. Ставшие образцом советского искусства, обложки "Техники – молодежи" участвовали во многих выставках в России и за рубежом.