СК выясняет подробности гибели нижегородской журналистки Ирины Славиной Происшествия

Ирина Славина Фото: Соцсеть

Сотрудники следственного управления Следственного комитета России по Нижегородской области выясняют подробности гибели главного редактора регионального интернет-ресурса KozaPress и журналистки Ирины Славиной (Мурахтаевой). Об этом сообщили в СУ СК РФ.

Как пояснили в ведомстве, днем 2 октября в центре Нижнего Новгорода у здания регионального управления МВД было обнаружено сожженное тело женщины. Прибывшие на место происшествия следователи организовали доследственную поверку и выяснили, что погибшая является Ириной Славиной.

В СМИ сообщают, что она совершила самосожжение. В СК добавили, что сейчас будут проводить посмертную психолого-психиатрическую экспертизу в отношении погибшей.

"Сообщения в ряде средств массовой информации о том, что смерть погибшей связана с проведением у нее накануне гибели обысков, не имеет под собой никаких оснований. Она была свидетелем и не являлась ни подозреваемой, ни обвиняемой в рамках расследования уголовного дела, по которому проводились указанные следственные действия", - говорится в сообщении СК.