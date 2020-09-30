Нижегородские ветеринары спасли уличного бельчонка Общество

Нижегородские ветеринары спасли и выходили бельчонка. Как рассказали в госпитале "Зоозащита НН", в июне к ним попала уличная белка. Кураторы животного обратили внимание на хромоту и плохое самочувствие животного по имени Шпингалет. Его возраст сейчас 8 месяцев.

Было проведено обследование, которое показало перелом лонной кости таза, также была диагностирована пневмония. Бельчонку были назначены антибиотики и противовоспалительные препараты.

Фото: из соцсети ВКонтакте

Ветеринары также рассказали, что теперь - после проведенного курса лечения Шпингалет чувствует себя прекрасно.

"Он стал очень активный и энергичный - целыми днями играет и ест орешки", - поделились в "Зоозащите НН".