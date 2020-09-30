Нижегородцы стали более активными в интернете Общество

Фото: пресс-служба ПАО "МегаФон"

Жители Нижегородской области стали более активными в интернете. Как сообщили в пресс-службе ПАО "МегаФон" после изучения потребления услуг с помощью технологии Big Data, интернет-трафик в регионе по сравнению с прошлым летом вырос сразу на 65%.

В ТОП-5 вошли Дзержинск, Бор, Кстово, Арзамас и Павлово.

Рейтинг городов выглядит следующим образом:

- В Дзержинске пользователи скачивают в среднем 675 Тб данных в месяц, что сопоставимо с просмотром около 170 миллионов фильмов в HD качестве.

- Почти такие же цифры на Бору - 672,5 Тб

- В Кстове 316 Тб – это примерно 1264 ноутбука с объемом памяти 256 Гб.

- В Арзамасе 267,3 Тб (что сравнимо с прослушиванием около 27 млн музыкальных треков или более 200 лет их непрерывного звучания).

- В Павлове 207,4 Тб, а это около 51 млн фотографий, сделанных 12-мегапиксельной камерой.

В некоторых районах области за лето трафик вырос в два раза, например, в Чернухинском сельсовете Кстовского района скачали 6,6 Тб, что на 130% больше, чем в августе прошлого года.

Связисты выяснили, что больше всего времени онлайн в сезон отпусков нижегородцы проводили за просмотром видео и сториз в разных социальных сетях и видео-сервисах. На первом месте ВКонтакте и Одноклассникки – здесь средний суммарный трафик за месяц более 1800 Тб, второе место занимает YouTube - на просмотр роликов уходит около 1700 Тб. И на третьем месте Instagram – примерно 800 Тб данных приходится на просмотр сториз и видео в одной из самых популярных соцсетей мира.

Кроме высокой активности в соцсетях, львиная доля трафика уходит у нижегородцев на онлайн-игры – только в августе абоненты потратили на онлайн-развлечения около 132,5 Тб.

"Несмотря на высокую активность нижегородцев в интернете и условия возросшей нагрузки на сеть во время пандемии, наши абоненты получают самый быстрый мобильный интернет (прим. - согласно данных сервиса Speedtest.net по результатам исследований 1-2 квартала 2020 года). Мы активно работаем над тем, чтобы обеспечить быстрым интернетом всех жителей районов Нижегородской области. На данный момент у нас установлены более 1 100 базовых станций LTE", - отмечает технический руководитель МегаФона Евгений Сердцев.

СПРАВКА:

МегаФон — всероссийский оператор цифровых возможностей и четырехкратный обладатель награды за "Самую быструю сеть мобильной связи в России" от компании Ookla. Услугами компании пользуются 75,4 млн клиентов.