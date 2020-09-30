Епархия хочет построить очередную часовню в Нижнем Новгороде Общество

Епархия хочет построить очередную часовню в Нижнем Новгороде. Как сообщается в постановлении на сайте администрации, на общественные обсуждения представляется документация по внесению изменений в проект межевания территории в границах Комсомольского шоссе, пр.Ленина, бул.Заречный, ул.Макарова в Ленинском районе.

Инициатор – РО "Нижегородская Епархия Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)".

Документацией предусматривается выделение земельных участков для строительства часовни духовно-просветительского центра путём перераспределения других участков.

Строительство запланировано по ул. Трамвайной, у дома №79.

Экспозицию можно посмотреть в здании районной администрации (пр.Ленина, 46) до 20 октября.

Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта до вечера 20 октября в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений по адресу: 603076, Ленинский район, пр.Ленина, 46 или по элпочте: adm@len.admgor.nnov.ru.