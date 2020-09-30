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Политика

ЗС НО наградило журналистов за лучшие материалы о деятельности регионального парламента

07 октября 2020 14:13  [330] Политика

Законодательное собрание Нижегородской области наградило журналистов за лучшие материалы о деятельности регионального парламента. Об этом сообщает пресс-служба ЗС НО.

Торжественная церемония подведения итогов конкурса на лучший журналистский материал и лучшую теле- и радиопередачу состоялась 7 октября.

"Наш конкурс имеет большую историю, в этом году он отмечает "совершеннолетие" - проводится уже в 18-й раз! Областной парламент взаимодействует с двумя сотнями различных печатных и электронных изданий, но именно для районных и городских СМИ был учрежден специальный конкурс, и это неслучайно. Вы находитесь на переднем крае работы с населением, лучше всех знаете, какие вопросы и проблемы волнуют наших сограждан! Некоторые издания участвуют в конкурсе постоянно, неоднократно становились его победителями!" - сказал председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Лебедев, обращаясь к участникам мероприятия.

Он выразил слова благодарности и признательности представителям всех изданий, составляющих "пул" парламентских СМИ.

"Журналисты всегда будут принимать самое активное участие в обсуждении законов и инициатив. Наше соработничество по важнейшим вопросам становится гарантией эффективного решения общественных проблем", - подчеркнул Евгений Лебедев.

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