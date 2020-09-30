Более 900 нижегородцев воспользовались льготной сельской ипотекой Общество

Фото: пресс-служба правительства региона

Более 900 нижегородцев воспользовались льготной сельской ипотекой. Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин.

Льготная сельская ипотека выдается с начала 2020 года в рамках федеральной государственной программы "Комплексное развитие сельских территорий".

"Сельская ипотека – это новая программа, запущенная в 2020 году для улучшения жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях. Выделенные в рамках программы субсидии позволяют получить жителям региона кредит по льготной ставке ниже 3% годовых на приобретение готового жилья и строительство дома на селе – это очень выгодные условия", - пояснил Глеб Никитин.

Он отметил, что программа сельской ипотеки оказалась востребованной у нижегородцев. На сегодняшний день банки-участники программы выдали более 900 льготных кредитов на общую сумму около 2 млрд рублей.

"Благоустроенное жилье, современная инженерная и коммунальная инфраструктура - все это дает возможность улучшать уровень жизни в сельских районах. Мы рассчитываем, что новый механизм льготной ипотеки позволит привлечь высококвалифицированные кадры в районы Нижегородской области", - добавил губернатор.

В рамках программы нижегородцы смогут получить льготные кредиты на приобретение или строительство жилья. При этом процентная ставка по ипотечному кредиту варьируется от 0,1% до 3% годовых. Также программой предусмотрена выдача потребительских кредитов на благоустройство домовладений на сельских территориях – ремонт, электроснабжение, водоснабжение, отопление, газификацию. В этом случае процентная ставка по кредиту составит от 1% до 5% годовых.

Подробная информация об участии в программе и утвержденный перечень сельских населенных пунктов Нижегородской области, на территории которых реализуются мероприятия программы, размещен на официальном сайте аграрного ведомства, в разделе "Сельская ипотека".

Ранее Глеб Никитин сообщал, что порядка 1,3 млрд рублей будет направлено в 2020 году на комплексное развитие сельских территорий в рамках соответствующей федеральной программы, в том числе почти 900 млн рублей - из федерального бюджета. Запланировано строительство дорог, газопроводов, водопроводов, льготного жилья для специалистов в районах. Также будет отремонтирован ряд социальных объектов: дома культуры, школы, детские сады.