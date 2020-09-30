Ортопедический корсет на заказ

Похвастаться правильной осанкой и здоровым позвоночником могут далеко не все. Это очень важно, потому что от этого зависит работа всего организма и влияет на самочувствие человека. Ортопедический корсет на заказ можно приобрести в ПРОП "Прометр".

Корсет потребуется в том случае, если патологии уже есть и от них нужно срочно избавляться, возвращать организм к нормальной работе. Поддержка позвоночника в этом случае очень важна. С его помощью можно снять нагрузку с позвоночника и на весь поясничный отдел. Универсальных моделей нет. Корсет подбирается с учетом размера пациента.

Ортопедические корсеты – средство, которое пользуется огромной популярностью и оказывает эффективное воздействие на позвоночник. Происходит это посредством протезирования.

Корсет для позвоночника – пояс, который соединяется ремнями. По всей поверхности расположены ребра с нужной жесткостью. Медицинское приспособление используется не только для исправления осанки, но и для лечения после полученных травм. Необходим он и при различных патологиях позвоночника.

Выбирать ортопедический корсет нужно внимательно с учетом всех критериев. Корсет, который был подобран неправильно, не решит проблему. Может произойти обратный эффект – ситуация только усугубиться. Не стоит покупать корсет без рекомендаций врача. Если возникли боли в спине, то стоит проконсультироваться с врачом и он подскажет, какой вариант выбрать.

Как правильно подобрать нужную модель?

Корсет – это не украшение, это лечебное средство. Его основное действие направлено на то, чтобы уменьшить нагрузку на опорно-двигательную систему, зафиксировать позвоночник в нужном положении, выровнять осанку и стабилизировать мышцы живота и спины.

Корсеты можно разделить на следующие типы:

1. Функциональные (фиксирующие модели, поддерживающие);

2. Месту применения:

Поясничные;

Пояснично-крестцовые;

Шейные;

Грудные.

3. По конструктивным особенностям (с металлическими шипами, без шипов и т.д.);

4. Степень жесткости:

Мягкие, предназначенные для исправления искривления позвоночника и восстановления осанки;

Жесткие. Используют их в случае, если произошел перелом и нужна сильная поддержка;

Полужесткие – универсальные модели, которые могут использоваться в разных случаях.

Иногда врачи рекомендуют носить корсеты и людям со здоровой спиной. К примеру, во время беременности они просто необходимы. Нужны они и спортсменам.

Но не стоит думать, что только корсет может спасти от серьезных проблем с опорно-двигательной системой. Помните, ортопедический корсет – это средство, которое используют в комплексе с другими оздоровительными процедурами.

Корректирующие устройства доказали свою эффективность. Но не стоит покупать его по советам друзей или знакомых. Только опытный врач может подобрать нужную модель.

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