"Вопрос обеспечения жильем детей-сирот необходимо держать на постоянном контроле", - Глеб Никитин Общество

Фото: Государственно-правовой департамент

Круглый стол "О защите имущественных прав детей-сирот и лиц из числа детей-сирот в Нижегородской области" состоялся 6 октября в Кремле. Об этом сообщили в государственно-правовом департаменте региона.

Организаторами мероприятия выступили государственно-правовой департамент совместно с комиссией при губернаторе Нижегородской области по правам человека, содействию развитию институтов гражданского общества и рассмотрению общественных инициатив.

"Вопрос обеспечения жильем детей-сирот необходимо держать на постоянном контроле. Защита данной категории граждан - это важная задача, которая стоит перед органами государственной власти всех уровней и органами местного самоуправления. С начала года в регионе для детей-сирот приобретено 554 квартиры. В 2020 году на покупку жилья для детей-сирот выделено около 1 млрд рублей, из которых 867 млн - региональные средства. Необходимо отметить, что общий объем финансирования программы по сравнению с прошлым годом вырос на 140 млн. рублей. Нужно, чтобы эти средства тратились муниципалитетами крайне ответственно", - сказал глава региона Глеб Никитин.

В ходе круглого стола был рассмотрен ряд проблемных вопросов, в числе которых - обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, контроль над сохранностью муниципального жилого помещения, получение регистрации и т.д. По итогам круглого стола принято решение о создании рабочей группы для подготовки рекомендаций в адрес губернатора Нижегородской области.