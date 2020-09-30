Водоканал
Теплоэнерго
Последние новости рубрики Общество
08 октября 2020 19:11  [310] Нижний сегодня: главные события дня
08 октября 2020 18:21  [217] Около 25 млн рублей направлено на создание отделения реабилитации в больнице им.Семашко
08 октября 2020 18:02  [186] Юные нижегородцы смогут выступить на фестивале кадрили в дистанционном формате
08 октября 2020 16:46  [337] Очередную партию мяса с бактериями обнаружили в Нижегородской области
08 октября 2020 16:39  [250] Энергетики Сормовской ТЭЦ подтвердили готовность к устранению ЧС
08 октября 2020 16:23  [240] Ясельный пристрой к детскому саду открылся в Сормовском районе Нижнего Новгорода
08 октября 2020 16:12  [509] Коронавирус за прошедшие сутки подтвердился у 123 жителей Нижнего Новгорода
08 октября 2020 16:01  [235] Два участка дороги сделали в Гагинском районе
08 октября 2020 15:40  [211] Две волчицы и два медведя переехали в балахнинский зоопарк из нижегородского "Мишутки"
08 октября 2020 15:22  [1033] Стали известны новые данные о заболевших коронавирусом нижегородцах
Общество

"Вопрос обеспечения жильем детей-сирот необходимо держать на постоянном контроле", - Глеб Никитин

07 октября 2020 16:13  [293] Общество

Фото: Государственно-правовой департамент

Круглый стол "О защите имущественных прав детей-сирот и лиц из числа детей-сирот в Нижегородской области" состоялся 6 октября в Кремле. Об этом сообщили в государственно-правовом департаменте региона.

Организаторами мероприятия выступили государственно-правовой департамент совместно с комиссией при губернаторе Нижегородской области по правам человека, содействию развитию институтов гражданского общества и рассмотрению общественных инициатив.

"Вопрос обеспечения жильем детей-сирот необходимо держать на постоянном контроле. Защита данной категории граждан - это важная задача, которая стоит перед органами государственной власти всех уровней и органами местного самоуправления. С начала года в регионе для детей-сирот приобретено 554 квартиры. В 2020 году на покупку жилья для детей-сирот выделено около 1 млрд рублей, из которых 867 млн - региональные средства. Необходимо отметить, что общий объем финансирования программы по сравнению с прошлым годом вырос на 140 млн. рублей. Нужно, чтобы эти средства тратились муниципалитетами крайне ответственно", - сказал глава региона Глеб Никитин.

В ходе круглого стола был рассмотрен ряд проблемных вопросов, в числе которых - обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, контроль над сохранностью муниципального жилого помещения, получение регистрации и т.д. По итогам круглого стола принято решение о создании рабочей группы для подготовки рекомендаций в адрес губернатора Нижегородской области.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
Помогать легко
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph