Замглавы администрации Сарова Сергей Анипченко умер от COVID-19 Происшествия

Фото: с сайта администрации Сарова

Замглавы администрации Сарова по соцвопросам Сергей Анипченко умер от COVID-19. Ему было 63 года. Об этом сообщил его коллега — глава города Заречный Пензенской области Олег Климанов на своей странице ВКонтакте.

Как рассказал Олег Климанов, Сергей Анипченко родился в Пензенской области. Здесь же окончил Пензенское медицинское училище по специальности "Фельдшер". После Саратовского медицинского института работал главным врачом Белинской районной больницы.

В 1999 году он был назначен начальником управления по реализации программ в области социальной политики и здравоохранения Сарова. С 2016 года заместителем главы администрации Сарова по социальным вопросам.

В администрации Сарова также подтвердили смерть Сергея Анипченко. Он проработал в администрации Сарова более 20 лет, занимаясь решением социальных вопросов и помощи незащищенным категориям граждан. За долгую карьеру имеет многочисленные награды и поощрения.

"Администрация Сарова глубоко скорбит вместе с близкими Сергея Григорьевича. Это неожиданная и тяжелая утрата для всех нас. Мы запомним его, как высокопрофессионального руководителя, но в то же время доброго и отзывчивого человека, для которого главным и безусловным приоритетом всегда были люди", - рассказал и.о.главы администрации Сарова Сергей Лобанов.

Напомним, еще 227 случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в Нижегородской области по данным на 7 октября. Сегодня в регионе инфекция подтверждена у 33 805 человек, в том числе, по данным портала стопкоронавирус.рф, активных случаев зафиксировано 4 244.