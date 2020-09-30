Участок дороги отремонтировали в Выксе в рамках нацпроекта Общество

Фото: пресс-служба правительства региона

Подъезд к Выксе от автомобильной дороги Владимир-Муром-Арзамас в Нижегородской области отремонтировали благодаря национальному проекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Протяженность участка, приведенного в нормативное состояние, составляет 8,7 км.

Как сообщил губернатор Глеб Никитин, стоимость работ по госконтракту составила 124,5 млн рублей.

"Эта дорога является основным въездом в Выксу. По ней ежедневно проходят сотни машин. Качеству ремонта уделялось пристальное внимание как со стороны представителей власти, так и со стороны самих жителей. По итогам приема работ можно подтвердить, что подрядчик справился с задачей", - сказал Глеб Никитин.

Он напомнил, что региональная ремонтная программа в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" на 2020 год включает в себя 195 участков общей протяженностью 881,1 км.

"Мы практически завершили основные работы по ремонту дорог в регионе. В Приволжском федеральном округе Нижегородская область - первая по темпам реализации нацпроекта. Благодаря достигнутым показателям Федеральное дорожное агентство приняло решение о выделении нашему региону дополнительно 711 млн рублей на ремонт дорог. Средства уже поступили в бюджет. Это позволит привести в порядок дополнительные участки трасс", - добавил Глеб Никитин.

По поручению главы региона, контракты на проведение дорожных работ по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги" были заключены в Нижегородской области в 2019 году. Это позволило подрядчикам рационально распределить свои ресурсы и оперативно приступить к ремонту дорог.

В соответствии с указом президента РФ Владимира Путина в 2019 году в 83-х субъектах Российской Федерации, в том числе в Нижегородской области стартовал национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Он направлен на увеличение доли автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям. Фактически национальный проект стал продолжением приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги" 2017-2018 годов.