Звук сирен экстренного оповещения услышат нижегородцы 8 октября Общество

Звук сирен экстренного оповещения услышат нижегородцы 8 октября 2020 года. Об этом сообщили в городском управлении ГОЧС.

Дело в том, что в этот день состоится тестирование интеграции системы экстренного оповещения с аппартно-программным комплексом "Безопасный город". Последний предназначен для повышения уровня общественной безопасности за счет возможности прогнозирования, мониторинга и предупреждения вероятных угроз.

Тестирование спровоцирует срабатывание сирены. "Просим нижегородцев сохранять спокойствие", - говорится в сообщении.