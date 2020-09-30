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Общество

Звук сирен экстренного оповещения услышат нижегородцы 8 октября

07 октября 2020 17:25  [467] Общество

Звук сирен экстренного оповещения услышат нижегородцы 8 октября 2020 года. Об этом сообщили в городском управлении ГОЧС.

Дело в том, что в этот день состоится тестирование интеграции системы экстренного оповещения с аппартно-программным комплексом "Безопасный город". Последний предназначен для повышения уровня общественной безопасности за счет возможности прогнозирования, мониторинга и предупреждения вероятных угроз.

Тестирование спровоцирует срабатывание сирены. "Просим нижегородцев сохранять спокойствие", - говорится в сообщении.

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