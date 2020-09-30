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Общество

Срок завершения строительства второго павильона Нижегородской ярмарки перенесли на IV квартал

07 октября 2020 17:29  [101] Общество

Фото: Бюро Горшунова ГОРА

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Срок завершения строительства второго павильона Нижегородской ярмарки перенесли на четвертый квартал 2020 года. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в пресс-службе ярмарки.

В июне генеральный директор ВЗАО "Нижегородская ярмарка" Максим Соловьев заявлял, что второй павильон Нижегородской ярмарки планируется построить к сентябрю 2020 года.

"Строительство затормозилось из-за пандемии коронавируса. Сейчас оно идет бодрыми темпами", - пояснили в пресс-службе. Собеседник агентства отметила высокую степень готовности здания на данный момент.

Здание строится по концепции "Бюро Горшунова ГОРА" на месте бывшего котлована. Оно примыкает к первому выставочному павильону, построенному на ярмарке этой весной.

Павильон планируется одноэтажным, прямоугольной формы с закруглением в местах примыкания к существующему павильону. Концепция предполагает создание динамичного фасада с поворачивающимися вертикальными элементами, которые бы создавали иллюзию движения фасада при изменении точки обзора зрителя.

Напомним также, что архитектурное бюро "Megabudka" представило итоговую концепцию благоустройства территории Нижегородской ярмарки в рамках программы #Среда800, которая предполагает в том числе развитие территории перед новыми павильонами.

 

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