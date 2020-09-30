Каркасные дома от компании Дачный Рай

Желаете проживать в собственном доме? Компания Дачный Рай предлагает каркасные дома под ключ, заказать которые можно на сайте. Каркасные дома смогли зарекомендовать себя с лучшей стороны, они отличаются красивым внешним видом, долговечностью, а также надежностью.

Преимущества каркасного дома

Почему многие покупатели выбирают именно каркасный дом? В первую очередь – это экономично. Если говорить про преимущества, нужно отметить доступную цену на предлагаемые дома. Сравнивая каркасные дома с проектами из кирпича или СИП-панелей, то последние будут в несколько раз дороже. Низкая себестоимость и особенности строительства позволяют сделать такие дома крайне доступными для большого количества покупателей.

Убедиться в доступных ценах можно на сайте компании, изучив проекты, представленные в каталоге.

Высокая скорость возведения. Построить дом по каркасной технологии можно в самые короткие сроки. Строительные работы занимают от 2 до 4 месяцев, в зависимости от того, какой был выбран проект, а также насколько масштабными являются работы. Сразу после окончания возведения дома, вы сможете вселиться в него, вам не потребуется ждать пока здание осядет, как это бывает с домами из бруса.

Высокая экологичность. Сегодня повсеместно поднимаются вопросы здорового образа жизни. Не исключением стало и возведение домов по каркасной технологии. Все используемые строительные материалы являются сертифицированными, поэтому полностью безопасны и экологичны для здоровья. Заказывая такую конструкцию, вам не придется беспокоиться о выделяемых вредных веществах.

Каркасные дома энергоэффективны. Использование современной теплоизоляции, позволит утеплить конструкцию дома, позволяя вам экономить на отоплении. Выбирая такие дома, вы можете быть уверены в том, что они не только качественные, надежные и экологичные, но еще и способны надолго сохранять тепло. С помощью такого дома, вы сможете снизить затраты на отопление в 2-3 раза. Такие дома будут медленно остывать, но при этом быстро нагреваться.

Заказать возведение каркасного дома можно на сайте компании, получая быструю, качественную работу в самые короткие сроки. Использование качественных материалов позволяет предоставить покупателям высокие эксплуатационные показатели. Вы можете выбрать проект дома уже сейчас, в онлайн режиме на сайте компании Дачный Рай.

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