Две новые воркаут-площадки открылись в октябре в Нижегородской области Спорт

Фото: правительство Нижегородской области

Две новые воркаут-площадки открылись в октябре в Нижегородской области. Об этом сообщили в министерстве спорта региона.

Так 5 октября состоялось открытие воркаут-площадки по адресу: ул. Лопатина, 2/1 в Нижегородском районе Нижнего Новгорода. Площадка стала пятым открытым спортивным комплексом в городе. Строительство еще одной нижегородской площадки - на ул. Верхнепечерской, 7/1 - находится в завершающей стадии.

Ранее, 3 октября, в поселке Северный в Варнавинском муниципальном районе также прошла церемония открытия многофункциональной спортивной площадки. В мероприятии приняли участие заместитель министра спорта Нижегородской области Алексей Москвин, глава Варнавинского района Сергей Смирнов, представители общественности и учащиеся поселковой школы.

"Хочу обратиться к взрослым жителям поселка, учителям и родителям, чтобы они приводили сюда своих детей, организовывали здесь занятия. Главное, чтобы это спортивное пространство не пустовало, а активно использовалось подрастающим поколением", - отметил Алексей Москвин.

Новая площадка органично вписалась в спортивный комплекс, где могут заниматься физкультурой и спортом жители любого возраста. Данная спортивная локация является традиционным местом проведения легкоатлетических и лыжных стартов. Кроме того, здесь смогут заниматься любители стритбола, волейбола, мини-футбола, спортивной гимнастики и тяжелой атлетики.

Всего с начала года в рамках реализации федерального проекта "Спорт – норма жизни", входящего в нацпроект "Демография", введено в эксплуатацию 12 спортивных площадок, из них пять – в Нижнем Новгороде.

Напомним, в 2019 году началась реализация проекта "Спорт — норма жизни" национального проекта "Демография", утвержденного президентом России Владимиром Путиным.

