Водоканал
Теплоэнерго
Последние новости рубрики Спорт
07 октября 2020 17:57  [276] Две новые воркаут-площадки открылись в октябре в Нижегородской области
06 октября 2020 15:20  [623] ФОКОТ начали строить в Арзамасе
05 октября 2020 11:30  [453] ФК "НН" одержал победу над командой из Краснодара
02 октября 2020 10:02  [1570] "Спорт-Fest 2020" пройдёт 3 октября в Нижнем Новгороде
28 сентября 2020 11:10  [688] ФК "НН" обыграл тольяттинский "Акрон" со счетом 3:0
27 сентября 2020 12:49  [444] Десять спортплощадок открыты в Нижегородской области по проекту "Спорт - норма жизни"
26 сентября 2020 12:32  [552] ФК "Нижний Новгород" сыграет с тольяттинским "Акроном" на домашнем поле
23 сентября 2020 16:15  [986] Движение транспорта будет перекрыто в районе пр.Гагарина из-за хоккейного матча
22 сентября 2020 16:58  [2135] БК "НН" проведет первый после пандемии матч 23 сентября
21 сентября 2020 11:20  [2145] Четыре игрока нижегородского ХК "Торпедо" заболели COVID-19, матч перенесли
Спорт

Две новые воркаут-площадки открылись в октябре в Нижегородской области

07 октября 2020 17:57  [276] Спорт

Фото: правительство Нижегородской области

Две новые воркаут-площадки открылись в октябре в Нижегородской области. Об этом сообщили в министерстве спорта региона.

Так 5 октября состоялось открытие воркаут-площадки по адресу: ул. Лопатина, 2/1 в Нижегородском районе Нижнего Новгорода. Площадка стала пятым открытым спортивным комплексом в городе. Строительство еще одной нижегородской площадки - на ул. Верхнепечерской, 7/1 - находится в завершающей стадии.

Ранее, 3 октября, в поселке Северный в Варнавинском муниципальном районе также прошла церемония открытия многофункциональной спортивной площадки. В мероприятии приняли участие заместитель министра спорта Нижегородской области Алексей Москвин, глава Варнавинского района Сергей Смирнов, представители общественности и учащиеся поселковой школы.

"Хочу обратиться к взрослым жителям поселка, учителям и родителям, чтобы они приводили сюда своих детей, организовывали здесь занятия. Главное, чтобы это спортивное пространство не пустовало, а активно использовалось подрастающим поколением", - отметил Алексей Москвин.

Новая площадка органично вписалась в спортивный комплекс, где могут заниматься физкультурой и спортом жители любого возраста. Данная спортивная локация является традиционным местом проведения легкоатлетических и лыжных стартов. Кроме того, здесь смогут заниматься любители стритбола, волейбола, мини-футбола, спортивной гимнастики и тяжелой атлетики.    

Всего с начала года в рамках реализации федерального проекта "Спорт – норма жизни", входящего в нацпроект "Демография", введено в эксплуатацию 12 спортивных площадок, из них пять – в Нижнем Новгороде.

Напомним, в 2019 году началась реализация проекта "Спорт — норма жизни" национального проекта "Демография", утвержденного президентом России Владимиром Путиным.
 

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Спорт
Поделиться:
Архив
Помогать легко
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph