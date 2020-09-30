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Культура и отдых

Глеб Никитин пригласил основателя соц-арта Эрика Булатова на 800-летие Нижнего Новгорода

07 октября 2020 18:27  [299] Культура и отдых

Фото: пресс-служба правительства региона

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин пригласил художника, основателя соц-арта Эрика Булатова на 800-летие Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

Приглашение состоялось в ходе встречи главы региона и художника 7 октября в нижегородском Арсенале.

"Впереди у нас знаменательная дата общероссийского масштаба – 800-летие Нижнего Новгорода. На протяжении всего юбилейного года запланировано много интересных проектов. Кульминацией празднования станет масштабное шоу международного уровня, которое пройдет 21 августа на стадионе "Нижний Новгород". Ключевыми героями мероприятия будут сами нижегородцы: в шоу примут участие местные деятели искусств, театральные, музыкальные детские и взрослые коллективы региона. Обязательно приезжайте к нам 2021 году!", - сказал Глеб Никитин.

Эрик Булатов в октябре посетил Выксу в рамках 10-летия фестиваля "Арт-Овраг". На стене трубоэлектросварочного цеха Выксунского металлургического завода (ВМЗ) торжественно открылась фреска площадью 2,5 тыс. кв. м, которая соединила в себе сразу две его картины: "Амбар в Нормандии" 2011 года и "Стой – Иди" - работу, отмечающую в этом году свое 45-летие.

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