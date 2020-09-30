Специалисты ЦСМ рассказали о правильном выборе кабачковой икры Общество

Специалисты ЦСМ Росстандарта в Нижегородской области рассказали о том, на что стоит обратить внимание при выборе кабачковой икры, соблюдают ли производители рецептуру приготовления вкусной икры.

По словам инженера-химика 1 категории лаборатории испытаний продукции пищевой и легкой промышленности Натальи Алексеевой, покупать икру стоит в стеклянных банках.

"Переверните банку верх дном. Если появится жидкость, то, скорее всего, икра приготовлена из замороженных кабачков. Должна быть однородная, равномерно измельченная овощная масса с видимыми включениями зелени и пряностей, без грубых семян и фрагментов кожицы перезрелых овощей", - сказала она.

Согласно ГОСТу 2654-2017 "Консервы. Икра овощная. Технические условия", в состав кабачковой икры входят кабачки, лук, морковь, растительное масло, соль, сахар и пряности, в некоторых случаях допустима томатная паста. Цвет должен быть однородным. Если икра из кабачков, патиссонов, овощей, лука, тыквы, то оттенок может варьироваться от желтого до светло-коричневого. Если из баклажанов, капусты, то от светло-коричневого до коричневого. А если же икра из свеклы, то темно-красных оттенков.

"Обращайте внимание на место и дату изготовления. Если дата изготовления приходится на конец лета - начало осени, то икра произведена из свежих кабачков, в остальных случаях - из замороженных. При этом икра дольше всего хранится в стеклянной упаковке – три года, металлической - два года, в упаковке из полимерных и комбинированных материалов - один год", - добавила Наталья Алексеева.

Стоит отдавать предпочтение продукции, изготовленной в регионе, где произрастают кабачки. Например, в Краснодаре. Потому что есть вероятность, что при приготовлении икры использовали замороженное сырье.