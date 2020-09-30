Карантин по COVID-19 и ОРВИ действует в 143 классах нижегородских школ Общество

Карантин по COVID-19 и ОРВИ действует в 143 классах школ Нижегородской области, по состоянию на вечер 7 октября 2020 года. Об этом сообщил министр образования региона Сергей Злобин на своей странице в Instagram.

Также, как ранее, полностью на карантин закрыты 4 школы: по COVID-19 два учреждения - школа в п.Октябрьский на Бору и школа в с.Носовая Краснобаковского района; по ОРВИ - кадетская школа-интернат им. Героя России А.Н.Рожкова Володарского района и школа в с.Полх-Майдан Вознесенского района.

Помимо этого, на карантине по COVID-19 находятся еще 60 классов в 40 школах. В частности, это общеобразовательные учреждения Нижнего Новгорода, Дзержинска, Выксы, Уреня, Сарова, Бора, а также Шатковского, Арзамасского, Павловского, Семёновского, Лукояновского, Кулебакского, Ветлужского, Большемурашкинского, Сосновского, Сеченовского, Сергачского, Городецкого, Вачского, Краснобаковского, Варнавинского и Дальнеконстантиновского районов. По сравнению с 6 октября ситуация не изменилась.

На карантине по коронавирусу по-прежнему 2 группы в 2 учреждениях среднего профессионального образования. Ранее также было 2 группы. Кроме того, одна группа в вузе пока тоже на карантине.

На карантине по ОРВИ, помимо полностью закрытых школ, еще 83 класса в 25 школах. Из них 61 класс - это Нижний Новгород. Ситуация ухудшается. К примеру, 6 октября были закрыты 76 классов.

Карантин по COVID-19 в детсадах

Здесь наблюдается увеличение числа закрытых групп. По состоянию на вечер 7 октября, закрыты 43 группы в 25 детских садах. Из них самая сложная ситуация вновь на Бору - закрыто 10 групп в 8 детских садах.

Группы находятся в городах Нижний Новгород, Бор, Урень, Саров, Дзержинск, а также в Шатковском, Гагинском, Кстовском, Арзамасском, Сосновском, Богородском, Лукояновском и Семеновском районах. Число районов не изменилось за сутки.

Но к примеру, по состоянию на 6 октября, на карантине по коронавирусу находились 37 групп в 32 учреждениях, на 5 октября - 33 группы в 28 детских садах.