Банк "Открытие" приглашает к участию в онлайн-хакатоне по разработке IT-продуктов Общество

Банк "Открытие" проведет онлайн-хакатон по разработке digital-продуктов с призовым фондом в 600 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе банка.

Принять участие в онлайн-хакатоне могут разработчики, дизайнеры и продуктовые менеджеры в возрасте от 18 лет. Прием заявок уже открыт: чтобы стать участником, нужно собрать команду до 5 человек и отправить заявку до 19 октября 2020 года. Принимаются и индивидуальные заявки — таким участникам организаторы помогут собрать свою команду.



Онлайн-хакатон пройдет с 23 по 25 октября. За это время участникам предстоит создать одно технологическое решение на выбор: чат-бот для быстрого поиска ответов на вопросы, систему для распознавания показаний счетчиков или баг-трекер с элементами игровой механики.



Все задания базируются на реальных рабочих кейсах команды Digital "Открытия" и будут оцениваться экспертами банка. В рамках хакатона у участников также будет возможность пообщаться с экспертами "Открытия" и получить обратную связь о выполненных задачах и подходе к их решению.



"Для IT-специалистов наш хакатон — возможность протестировать свои знания и навыки на "боевых" задачах, а для нас его ценность в том, чтобы взглянуть по-новому на их решение. В формате онлайн-хакатона есть и еще одного преимущество: он позволяет привлечь специалистов даже из самых отдаленных уголков нашей планеты — познакомиться с ними и на деле увидеть их способности", - рассказал вице-президент, директор департамента Digital банка "Открытие" Александр Пятигорский.

Кроме онлайн-хакатона "Открытие" проведет серию бесплатных митапов для тех, кто интересуется IT и хочет развиваться в этой области.

Сайт проекта: digital.open.ru.