Один человек погиб при столкновении иномарки и фуры около Дзержинска Происшествия

Один человек погиб при столкновении иномарки и фуры около Дзержинска. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Нижегородской области.

По предварительной информации, в ночь на 8 октября, около 01:15, на 390 км трассы М-7 водитель кроссовера Ford не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с фурой.

В результате ДТП 40-летняя женщина - водитель иномарки - погибла. Проводится административное расследование.

Напомним, в другом ДТП два дня назад водители чудом остались живы при столкновении двух большегрузов около Дзержинска.