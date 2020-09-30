Интерактивные панели для детских учреждений

Интерактивная проекция является молодой командой создателей новейших комплексов для развлечения и обучения детей. Она занимается изготовлением интерактивного оборудования для образовательных организаций: детских садов, школ, центров развития. Визитной карточкой компании является интерактивный пол, который является собственной разработкой фирмы.

Фирма оказывает помощь детям, бесплатно предлагает оборудование для детских благотворительных фестивалей. Она самостоятельно занимается разработкой оборудования интерактивного, ПО, оказывает техподдержку в течение всего периода использования оборудования. В частности, в этой компании изготавливается интерактивная панель. Сама по себе панель представляет собой огромный дисплей с ПК, отвечающий на прикосновения к экрану. Такой экран подойдет для организации обучающих занятий в детском садикеи школе. Интерактивная панель позволит проводить все операции на едином устройстве. На эту панель вы сможете ставить различное ПО под Виндоус. Данный интерактивный экран отлично проходит для презентаций. Также на дисплее интерактивного типа вы сможете демонстрировать картинки и видео, с помощью него можно проводить викторины с конкурсами. Базовое ПО для дошкольников предоставляется в подарок. Интерактивная панель подойдет для использования в любых образовательных, а также детских учреждениях.

Компания создает интерактивные панели на заказ и отправляет их заказчику. Вся продукция, производимая компанией, имеет соответствующие сертификаты. Она специально сделана для применения в детских садах и школах. Корпус всех таких панелей металлический и антивандальный. С помощью такого экрана вы сможете проводить как групповые, так и персональные занятия. Дисплей интерактивный распознаёт до 40 касаний в одно и то же время. Также вы сможете поставить нужное вам ПО. Такие панели применяются в школах, детских садах, медицинских организациях, кафе и т.д. Вы можете выбрать любую панель экрана в зависимости от ваших потребностей.

Укажите необходимую вам диагональ, количество касаний. Если вы не нашли необходимой конфигурации, компания её сделает индивидуально для вас. Компания гарантирует производство и отгрузку оборудования в указанные сроки. Специалисты фирмы привезут панель, установят её в удобном месте. Если будет потребность, можно будет поставить дополнительное ПО.

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