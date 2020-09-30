Комплексное благоустройство дворов завершились в Дзержинске Общество

Фото: правительство Нижегородской области

Работы по комплексному благоустройству дворов в рамках национального проекта "Жилье и городская среда" завершились в Дзержинске. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Всего было благоустроено три дворовых территорий, на это управляющим компаниям в 2020 году выделено 19 млн рублей.

"Дзержинск - один из примеров качественного и - самое главное – продуманного благоустройства. В этом году при активном участии жителей во дворах появились, например, поле для игры в футбол, площадки с безопасным покрытием для детей разных возрастов, а также места отдыха для людей старшего поколения. Мы видим, что город преображается, становится комфортнее и уютнее. Это и является нашей главной задачей при реализации национального проекта", - сказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Проверку благоустройства дворов провел глава Дзержинска Иван Носков совместно с представителями департамента благоустройства и дорожного хозяйства администрации города и управляющих компаний.

"В целом увиденное порадовало – работы выполнены качественно и в срок. Я бы хотел, чтобы и другие дзержинцы убедились, что программа "Формирование комфортной городской среды", действительно, работает. И управляющие компании оказывают содействие в подготовке документов, в реализации проекта. От жителей требуется не только желание что-то изменить, но и инициатива" - отметил Иван Носков.

"Жители были вовлечены в процесс, любой вопрос решался в режиме реального времени. Администрация города оказывала нам всестороннюю помощь в решении возникающих проблем, которые мы самостоятельно решить не могли. Проект в буквальном смысле рисовали мы сами, выбирали каждую деталь совместно", - поделилась старшая дома №8б на улице Ситнова Мария Кузнецова.

Благодаря программе "Формирование комфортной городской среды" в Дзержинске сформировался положительный опыт взаимодействия жителей, администрации города, подрядных и управляющих организаций при комплексном благоустройстве дворов. В планах - его тиражирование на тех дворовых территориях, где жители готовы выступать инициаторами развития своей территории.

"Именно такой подход, когда в работу активно включаются жители, проявляют фантазию и буквально сами создают дизайн-проекты, является наиболее эффективным и правильным в работе по благоустройству территорий и созданию комфортной городской среды. Этот аспект стал одной из причин победы Дзержинска во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Сейчас здесь преображается городской парк. Благоустройство завершится в этом году", - добавил Глеб Никитин.

Глеб Никитин отметил, что всего в Нижегородской области в 2020 году по национальному проекту "Жилье и городская среда" планируется благоустроить 125 дворовых территорий. По словам губернатора Нижегородской области, проект по формированию комфортной городской среды имеет огромное значение для региона, поскольку он позволяет качественно изменить подход к благоустройству и созданию новых общественных пространств.

Ключевой целью национального проекта "Жилье и городская среда", который был утвержден указом президента Российской Федерации Владимира Путина, является повышение комфортности городской среды, создание механизма прямого участия граждан в благоустройстве.