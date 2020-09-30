Водоканал
Теплоэнерго
Последние новости рубрики Общество
08 октября 2020 19:11  [315] Нижний сегодня: главные события дня
08 октября 2020 18:21  [218] Около 25 млн рублей направлено на создание отделения реабилитации в больнице им.Семашко
08 октября 2020 18:02  [187] Юные нижегородцы смогут выступить на фестивале кадрили в дистанционном формате
08 октября 2020 16:46  [337] Очередную партию мяса с бактериями обнаружили в Нижегородской области
08 октября 2020 16:39  [251] Энергетики Сормовской ТЭЦ подтвердили готовность к устранению ЧС
08 октября 2020 16:23  [241] Ясельный пристрой к детскому саду открылся в Сормовском районе Нижнего Новгорода
08 октября 2020 16:12  [511] Коронавирус за прошедшие сутки подтвердился у 123 жителей Нижнего Новгорода
08 октября 2020 16:01  [235] Два участка дороги сделали в Гагинском районе
08 октября 2020 15:40  [211] Две волчицы и два медведя переехали в балахнинский зоопарк из нижегородского "Мишутки"
08 октября 2020 15:22  [1039] Стали известны новые данные о заболевших коронавирусом нижегородцах
Общество

Экс-директор управления соцзащиты Дзержинска оштрафована за фиктивное трудоустройство

08 октября 2020 10:51  [301] Общество

Экс-директор управления соцзащиты Дзержинска оштрафована за фиктивное трудоустройство специалиста. Об этом сообщили в региональном СУ СК 8 октября 2020 года.

Следствием и судом установлено, что руководитель соцзащиты фиктивно трудоустроила на должность специалиста отдела свою знакомую, которая фактически не исполняла обязанности. Начисленную ей заработную плату в сумме 122,5 тысячи рублей подсудимая присвоила и распорядилась по своему усмотрению.

Было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

Вину она признала в полном объеме. С занимаемой должности она уволена. Плюс оштрафована на 10 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
Помогать легко
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph