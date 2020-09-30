Экс-директор управления соцзащиты Дзержинска оштрафована за фиктивное трудоустройство Общество

Экс-директор управления соцзащиты Дзержинска оштрафована за фиктивное трудоустройство специалиста. Об этом сообщили в региональном СУ СК 8 октября 2020 года.

Следствием и судом установлено, что руководитель соцзащиты фиктивно трудоустроила на должность специалиста отдела свою знакомую, которая фактически не исполняла обязанности. Начисленную ей заработную плату в сумме 122,5 тысячи рублей подсудимая присвоила и распорядилась по своему усмотрению.

Было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

Вину она признала в полном объеме. С занимаемой должности она уволена. Плюс оштрафована на 10 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил.