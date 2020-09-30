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Происшествия

Водитель нижегородской компании получил тяжелые ожоги серной кислотой

08 октября 2020 11:34  [272] Происшествия

Фото: архив, с сайта NEWMSK-RAIL.RU

Водитель компании ООО "Химиндустрия" (Кстово) получил тяжелые ожоги серной кислотой. Об этом сообщает госинспекция труда в Нижегородской области. Начато расследование.

По информации инспекторов, 5 октября 2020 года водитель находился на территории ОСП "Родники Текстиль" ООО "Нордтекст" в городе Родники Ивановской области. Сотруднику 51 год.

При подготовке автомашины к сливу серной кислоты из бочки-цистерны водитель получил тяжелые химические ожоги. Уточняются все обстоятельства.

Расследование проводит госинспекция труда в Ивановской области по месту происшествия. Результаты расследования будут направлены в инспекцию труда в Нижегородской области для постановки на учет.

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