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Общество

Сев озимых культур завершили в Нижегородской области

08 октября 2020 12:27  [227] Общество

Площадь озимого сева под урожай 2021 года увеличена в Нижегородской области. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов региона Николай Денисов.

"Сев озимых культур успешно завершен в Нижегородской области. В этом году площадь озимого клина составила 217 тысяч гектаров, что на 10% больше, чем в 2019-м. Посевную площадь удалось увеличить за счет ввода в оборот ранее неиспользуемых сельхозугодий", - уточнил Николай Денисов.

По словам министра, под урожай будущего года аграрии посеяли пшеницу, рожь, тритикале (гибрид пшеницы и ржи), рапс, рыжик, другие сельскохозяйственные культуры.

"Посевные работы проведены с соблюдением соответствующих технологий и агротехнических сроков. При севе хозяйства использовали высококачественные семена и необходимые удобрения", - добавил Николай Денисов.

Он напомнил, что по итогам полевых работ предусмотрена погектарная поддержка. В частности, сельхозпроизводителям компенсируется часть затрат на приобретение семян, удобрений, топлива и других ресурсов, необходимых для осуществления деятельности.

Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщал, что аграрии региона собрали 1,5 млн тонн зерна нового урожая.

"Работы еще продолжаются, но результат прошлого года уже превышен на 300 тысяч тонн. Это отличный результат, с которым можно поздравить наших аграриев. В некоторых хозяйствах удалось достичь рекордной урожайности. Сельское хозяйство - одна из отраслей, успешно развивающихся даже в текущей экономической ситуации", – отметил Глеб Никитин.

Губернатор Нижегородской области подчеркнул, что правительство продолжит поддерживать развитие агропромышленного комплекса. Это касается закупки техники, семенного материала, привлечения кадров и многих других направлений.

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