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Общество

Нижегородский водоканал снизил аварийность на сетях на 24%

08 октября 2020 12:49  [89] Общество

АО "Нижегородский водоканал" снизило аварийность на сетях на 24% за 2 года. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

Так по водоснабжению снижение аварийности составило 8% по сравнению с 2019 годом и 24% по сравнению с 2018 годом. При этом более чем в два раза сократилось число повторных утечек, то есть инцидентов на тех участках водопровода, куда бригады ранее вынуждены были выезжать по несколько раз в год.

Проводимые мероприятия привели к существенному сокращению аварийности, что позволило минимизировать количество экстренных отключений холодной воды во время действия режима повышенной готовности.

"Снижение аварийности - логичный результат выбранной Нижегородским водоканалом политики в отношении ветхих сетей. При большом износе водопровода мы теперь принимаем решение о перекладке участка, а не о его локальном ремонте. Причем 90% перекладок мы выполняем своими силами, без привлечения подрядчика", - отметил генеральный директор АО "Нижегородский водоканал" Николай Николюк.

Кроме того, ведутся работы по модернизации насосных станций, внедрению автоматической системы управления технологическими процессами, замене задвижек и колодцев, прочистке и промывке сетей.

Что касается сетей водоотведения, то за 9 месяцев 2020 года число инцидентов снизилось на 16% по сравнению с предыдущим годом и на 34% по сравнению с 2018 годом. На 10 и 18% соответственно снизилось количество засоров, тогда как повторных засоров стало меньше в три раза, отметили в пресс-службе предприятия.

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