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Общество

Почти 30 стел с названиями города и районов будут установлены в Нижнем Новгороде

08 октября 2020 12:47  [91] Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Департамент благоустройства  администрации Нижнего Новгорода объявил аукцион по поиску подрядчика, который разработает проектно-сметную документацию на создание 26 объектов благоустройства: "Въездные и районные стелы Нижнего Новгорода". Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Согласно документации, планируется установить 11 въездных и 15 районных стел. Они будут представлять собой конструкции из металлического профиля. Подрядчик должен сделать это на основе предоставленных администрацией альбомов с вариантами визуализации.

(возможные варианты вида городских и районных стел, фото с сайта госзакупок)

 

Начальная (максимальная) цена контракта – 2,5 млн рублей. Источник финансирования - средства бюджета города.

Аукцион по определению подрядчика состоится 15 октября. Проектно-сметная документация должна быть готова к 4 декабря 2020 года.

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