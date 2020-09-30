Почти 30 стел с названиями города и районов будут установлены в Нижнем Новгороде

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Департамент благоустройства администрации Нижнего Новгорода объявил аукцион по поиску подрядчика, который разработает проектно-сметную документацию на создание 26 объектов благоустройства: "Въездные и районные стелы Нижнего Новгорода". Информация об этом размещена на сайте госзакупок.
Согласно документации, планируется установить 11 въездных и 15 районных стел. Они будут представлять собой конструкции из металлического профиля. Подрядчик должен сделать это на основе предоставленных администрацией альбомов с вариантами визуализации.
Начальная (максимальная) цена контракта – 2,5 млн рублей. Источник финансирования - средства бюджета города.
Аукцион по определению подрядчика состоится 15 октября. Проектно-сметная документация должна быть готова к 4 декабря 2020 года.
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