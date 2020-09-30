Роботизированные промышленные комплексы представили в Нижнем Новгороде Бизнес

Фото: правительство Нижегородской области

Роботизированные промышленные комплексы, созданные местной компанией "Велам-Рус", представили 7 октября 2020 года в Нижнем Новгороде - на первом Салоне промышленных роботов. Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин.

ООО "ПК "Велам-Рус" создает и интегрирует в технологический процесс как отдельных роботов, так и роботизированные комплексы под различные цели и задачи.

Основная специализация – сварка металлоконструкций, ультразвуковая обрезка различных материалов (резина, кожа, текстиль, линолеум, пластик, полиэтилен, карбон и т.п.), а также гидро- и гидроабразивная резка практически любых видов материалов с применением промышленных роботов.

"Нижегородские предприятия активно включились в работу по созданию импортозамещающего технологического оборудования. За последнее время было открыто производство битумов на заводе "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез". На бумкомбинате "Волга" ввели в эксплуатацию вторую линию по производству термомеханической массы, а на "Русполимете" продолжается развитие производства порошковой металлургии. Компания "Велам-Рус", в свою очередь, организовала производство роботизированных комплексов. Радует, что все это помогает повысить конкурентоспособность нашей продукции, усилить кооперационные связи, снизить зависимость от импортных комплектующих", - сообщил Глеб Никитин.

"Потребность в промышленных роботах сейчас очень высока. Поэтому наличие производства роботизированных комплексов в области – это возможность для региональных предприятий получить современное оборудование высокого качества по низкой цене: экономия по сравнению с импортными аналогами достигает 50%. Кроме того, решается вопрос наличия запчастей, налажено сервисное обслуживание. И все это – на территории региона, что снижает для наших промышленников и логистические затраты", - отметил Глеб Никитин

По словам генерального директора ООО "ПК "Велам-Рус" Алексея Смирнова, российских аналогов нижегородскому производству, которое было открыто в прошлом году, на данный момент в России нет. Компания изготавливает роботизированные комплексы под различные требования заказчика и при этом пользуется разными мерами государственной поддержки, в том числе в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", отметил он.

"Мы постоянно получаем информацию от регионального Минпрома о разных видах поддержки - федеральных и региональных - и успешно ими пользуемся. Так, благодаря поручительству от Регионального гарантийного фонда мы получили кредит на приобретение производственной площадки. Воспользовались и льготным займом под 8,5% по программе Минэкономразвития России "1764". А еще получили субсидию от региона на компенсацию части затрат по процентной ставке. Такая регулярная государственная поддержка позволяет уверенно реализовывать новые проекты даже в условиях кризиса, связанного с распространением коронавируса", - сообщил Алексей Смирнов.

По словам министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максима Черкасова, на предприятиях региона продолжается активная модернизация производства.

"Например, компания "Фабрика композитов", которая занимается изготовлением стеклопластиковой продукции для автомобильного и железнодорожного рынка, стала одним из первых региональных покупателей роботизированных комплексов "Велам-Рус", - сообщил министр.

Ранее в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", запущенного в регионе по инициативе губернатора Глеба Никитина, был организован центр "Мой бизнес", где действует одноименный call-центр. В нем можно получить подробные консультации по всем мерам поддержки предпринимателей, в том числе в период угрозы распространения COVID-19. Телефон: 8 800 301 29 94, работает ежедневно с 9:00 до 18:00, звонок бесплатный.