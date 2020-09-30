Последние новости рубрики Бизнес
08 октября 2020 15:40  [21] Нижегородские предприятия заявились на "100 лучших товаров России-2020"
08 октября 2020 14:47  [77] "На нижегородских промышленных площадках необходимо создавать новый технологический уклад", – Олег Лавричев
08 октября 2020 14:31  [52] Завод "Красное Сормово" направить на выплату дивидендов за 2019 год 354 млн рублей
08 октября 2020 13:03  [168] Роботизированные промышленные комплексы представили в Нижнем Новгороде
07 октября 2020 12:04  [276] Филиалы центра "Мой бизнес" открыты в 20 районах Нижегородской области
07 октября 2020 10:40  [307] Российский аграрный форум "Золотая осень – 2020" открылся 7 октября
06 октября 2020 14:49  [358] Предприниматель из Дзержинска оштрафован за взятку полицейскому
06 октября 2020 14:23  [494] "ТНС энерго НН" с 7 по 9 октября приостановит очное обслуживание на ул.Островского в Кстове
06 октября 2020 13:14  [300] Нижегородский АПК за 9 месяцев увеличил выпуск молока на 4%
06 октября 2020 11:50  [393] Выксунский метзавод изготовил уникальные колеса для поездов Шри-Ланки
Бизнес

Завод "Красное Сормово" направить на выплату дивидендов за 2019 год 354 млн рублей

08 октября 2020 14:31  [52] Бизнес

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

ПАО "Завод "Красное Сормово" намерено направить на выплату дивидендов за 2019 год 354,4 млн рублей. Информация об этом опубликована на сервере раскрытия информации.

Собрание акционеров завода приняло решение выплатить дивиденды в размере 221,9 рублей, как по обыкновенным, так и по привилегированным акциям. Средства на дивиденды будут направлены из чистой прибыли, размер которой по итогам 2019 года составил 708,9 млн рублей.

Оставшуюся часть чистой прибыли акционеры решили направить на инвестиции (319,1 млн рублей), финансовые вложения (1,6 млн рублей), благотворительность (10 млн рублей), выплаты социального характера (23,3 млн рублей), вознаграждения и компенсации членам совета директоров (364,9 тысяч рублей).

Уставный капитал ПАО "Завод "Красное Сормово" составляет 1,597 млн рублей и разделяется на 368,044 тысяч привилегированных и 1,229 млн обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 рубль каждая.

 

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
Помогать легко
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph