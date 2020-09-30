Завод "Красное Сормово" направить на выплату дивидендов за 2019 год 354 млн рублей Бизнес

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

ПАО "Завод "Красное Сормово" намерено направить на выплату дивидендов за 2019 год 354,4 млн рублей. Информация об этом опубликована на сервере раскрытия информации.

Собрание акционеров завода приняло решение выплатить дивиденды в размере 221,9 рублей, как по обыкновенным, так и по привилегированным акциям. Средства на дивиденды будут направлены из чистой прибыли, размер которой по итогам 2019 года составил 708,9 млн рублей.

Оставшуюся часть чистой прибыли акционеры решили направить на инвестиции (319,1 млн рублей), финансовые вложения (1,6 млн рублей), благотворительность (10 млн рублей), выплаты социального характера (23,3 млн рублей), вознаграждения и компенсации членам совета директоров (364,9 тысяч рублей).

Уставный капитал ПАО "Завод "Красное Сормово" составляет 1,597 млн рублей и разделяется на 368,044 тысяч привилегированных и 1,229 млн обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 рубль каждая.