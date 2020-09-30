Нижегородские предприятия заявились на "100 лучших товаров России-2020"

33 нижегородских предприятия подали заявки на участие во всероссийском конкурсе "100 лучших товаров России-2020". Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
Условия конкурса
Всероссийский конкурс включает в себя шесть номинаций: продовольственные товары, промышленные товары для населения, продукция производственно-технического назначения, изделия народных и художественных промыслов, услуги для населения, услуги производственно-технического назначения.
Региональная комиссия по качеству провела всестороннюю экспертную оценку качества, экологичности, безопасности и других характеристик продукции, заявленной на конкурс.
Отбор участников
Участников отбирали среди лауреатов и дипломантов регионального конкурса "Нижегородская марка качества – 2020" ("НМК"), итоги которого были подведены в сентябре 2020 года. Это первая ступень всероссийского конкурса, которая дает возможность предприятиям принять участие в федеральном проекте "100 лучших товаров России – 2020".
"В регионе производится продукция и оказываются услуги, соответствующие высоким национальным стандартам, способные конкурировать не только на российском рынке, но и на международном. В прошлом году на финальный этап "100 лучших товаров России" отправилось 11 нижегородских предприятий, одно из которых вошло в "Золотую сотню". Сегодня Нижегородская область представит на федеральном конкурсе 64 вида продукции и 2 вида услуг от 33 предприятий. Надеемся, что в 2020 году "Золотая сотня" также пополнится уникальными и высококачественными товарами и услугами нижегородских компаний", - отметил Глеб Никитин.
Кто заявился на конкурс
Нижегородские предприятия представили на суд жюри пищевую продукцию (молочную, мясную, хлебобулочную и т.д.), продукцию промышленного производства (ротационные и турбинные счетчики, газетную бумагу, клеи, автолавки), продукцию товаров для населения (аппарат биоритмостимуляции, пленку полиэтиленовая, мыло, свадебные платья и постельное белье).
"Достойное качество наших товаров и услуг смогут оценить больше россиян. И в этом заслуга правительства Нижегородской области, которое поддерживает ответственных товаропроизводителей. Сегодня бизнесу предоставляются реальные меры поддержки, реализуются национальные проекты и государственные программы. Все это благоприятно влияет на объемы производства и продвижение товаров на рынке", — рассказал директор ЦСМ Росстандарта в Нижегородской области Денис Миронов.
Итоги всероссийского конкурса будут подведены в ноябре 2020 года.
СПРАВКА:
Программа "100 лучших товаров России" – это система мероприятий и проектов, направленных на поддержку российских товаропроизводителей, содействие повышению их конкурентоспособности и наполнению рынка высококачественными отечественными товарами.
В 2019 году дипломантами конкурса "100 лучших товаров России" стали: АО "Волга", Филиал РФЯЦ — ВНИИЭФ "Научно-исследовательский институт измерительных систем им. Ю. Е. Седакова", АО "Арзамасский приборостроительный завод им. П.И. Пландина", ЗАО "Производственно-коммерческая фирма "РусАгроГрупп".
В почетную "Золотую сотню" конкурса прошла продукция ОАО "Дзержинский мясокомбинат".
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