Два участка дороги сделали в Гагинском районе Общество

Фото: правительство Нижегородской области

Завершилась реконструкция двух участков дороги Субботино – Большая Уда в Гагинском районе Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Приемку провели специалисты Главного управления автомобильных дорог региона совместно с ГИБДД. Протяженность участков, приведенных в нормативное состояние, составляет 8,3 км.

"Эта дорога ведет к нескольким населенным пунктам, где проживает более 600 человек. Раньше она находилась в плохом состоянии, было много ям, трещин. И, по сути, мы провели не просто реконструкцию, а построили дорогу заново. Самый главный результат, который мы видим, это благодарность жителей", - отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

В результате, на треть сократилось расстояние для автомобилистов от сёл Субботино и Ляпня до районного центра Гагино. Раньше ездили в объезд, а это больше 30 км, теперь по новой дороге - всего 13 км.

В рамках реконструкции сняли старый асфальт, переустроили сетей связи и водопровода, сделано новое основание из песка и щебня, уложен верхний и выравнивающий слои асфальтобетонного покрытия. Также выполнено устройство и укрепление обочин, нанесена дорожная разметка, обустроены остановочные площадки.

"Ремонт дороги даст толчок к развитию расположенных поблизости сельскохозяйственных предприятий, да и сёл в целом. В ближайшие годы нужно отремонтировать эту дорогу полностью", - добавил Глеб Никитин.

На реконструкцию дороги из областного бюджета было направлено 166,6 млн рублей.

Специалисты отметили, что реконструкция этих участков также способствует достижению показателей национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".