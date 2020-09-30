Энергетики Сормовской ТЭЦ подтвердили готовность к устранению ЧС Общество

Командно-штабные учения по ликвидации аварийного разлива и возгорания мазута с участием представителей Главного управления МЧС России по Нижегородской области прошли на Сормовской ТЭЦ Нижегородского филиала ПАО "Т Плюс". Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Согласно вводной, утечка нефтепродукта произошла в результате разрушения стенки одного из мазутных резервуаров. Около 1600 тонн "вытекло" на окружающую территорию площадью 1000 квадратных метров, затем произошло его "возгорание".

Персонал мазутного хозяйства и личный состав нештатного формирования гражданской обороны станции отработали действия по устранению возможной чрезвычайной ситуации совместно с боевыми расчетами пожарно-спасательной части № 24 и силами ООО "Верхневолжский отряд аварийно-спасательных и экологических операций" – профессионального формирования, выполняющего работы по ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов.

"Учения продемонстрировали высокую готовность руководства и оперативного персонала Сормовской ТЭЦ к ликвидации чрезвычайных ситуаций, четкое взаимодействие между всеми участниками аварийно-спасательных работ", – отметил начальник отдела предупреждения ЧС управления гражданской обороны и защиты населения Главного управления МЧС России по Нижегородской области Сергей Кузнецов.

"Тренировки по проведению аварийно-спасательных работ на Сормовской ТЭЦ и других станциях филиала проходят регулярно. В реальной обстановке полученные навыки позволят избежать возникновения чрезвычайной ситуации, связанной с нарушением энергоснабжения потребителей и загрязнением окружающей среды", – подчеркнул начальник отдела по специальной работе Нижегородского филиала "Т Плюс" Владимир Тригубенко.