Водоканал
Теплоэнерго
Последние новости рубрики Происшествия
08 октября 2020 17:28  [180] Жителя Бора будут судить за угон автомобиля в пьяном виде и оскорбление полицейского
08 октября 2020 15:20  [265] Пассажир пострадал при столкновении двух нижегородских автобусов
08 октября 2020 11:34  [274] Водитель нижегородской компании получил тяжелые ожоги серной кислотой
08 октября 2020 10:09  [335] Один человек погиб при столкновении иномарки и фуры около Дзержинска
07 октября 2020 16:19  [1067] Замглавы администрации Сарова Сергей Анипченко умер от COVID-19
07 октября 2020 11:54  [348] Уголовное дело завели на нетрезвого и стрелявшего из окна автомобиля жителя Выксы
07 октября 2020 09:48  [712] Подросток на мотоцикле разбился насмерть в Кулебаках
07 октября 2020 09:13  [435] Трех школьников сбили на дорогах Нижегородской области 6 октября
06 октября 2020 16:08  [349] Уголовное дело возбуждено после гибели кровельщика в Дзержинске
06 октября 2020 12:21  [400] Три пассажира пострадали при резком торможении автобуса в Дзержинске
Происшествия

Жителя Бора будут судить за угон автомобиля в пьяном виде и оскорбление полицейского

08 октября 2020 17:28  [180] Происшествия

Фото: с сайта СУ СК России по Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Жителя Бора будут судить за угон автомобиля в пьяном виде и оскорбление полицейского. Об этом сообщается на сайте СУ СК России по Нижегородской области.

По версии следствия, 23 июля текущего года 22-летний молодой человек был в гостях у своего знакомого в доме на ул. Махалова на Бору. Ночью он похитил из прихожей связку ключей от автомобиля Nissan Almera и угнал его. При этом мужчины был нетрезв.

В переулке Коммунистическом его остановил сотрудник ОГИБДД. Нарушитель оскорбил полицейского, пользуясь нецензурными выражениями.

В ходе предварительного расследования также было установлено, что в 2017 году обвиняемый уже признавался виновным за езду в состоянии алкогольного опьянения. Суд назначил ему штраф в размере 30 тысяч рублей с лишением прав на срок 1 год 8 месяцев.

Штраф мужчина не оплатил, на момент совершения преступления прав у него не было.

Уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ (угон), 264.1 УК РФ (нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию) и 319 УК РФ (оскорбление представителя власти) направлено в суд.

Свою вину он признал в полном объеме.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Бор Суд
Поделиться:
Архив
Помогать легко
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph