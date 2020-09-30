Жителя Бора будут судить за угон автомобиля в пьяном виде и оскорбление полицейского Происшествия

Фото: с сайта СУ СК России по Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Жителя Бора будут судить за угон автомобиля в пьяном виде и оскорбление полицейского. Об этом сообщается на сайте СУ СК России по Нижегородской области.

По версии следствия, 23 июля текущего года 22-летний молодой человек был в гостях у своего знакомого в доме на ул. Махалова на Бору. Ночью он похитил из прихожей связку ключей от автомобиля Nissan Almera и угнал его. При этом мужчины был нетрезв.

В переулке Коммунистическом его остановил сотрудник ОГИБДД. Нарушитель оскорбил полицейского, пользуясь нецензурными выражениями.

В ходе предварительного расследования также было установлено, что в 2017 году обвиняемый уже признавался виновным за езду в состоянии алкогольного опьянения. Суд назначил ему штраф в размере 30 тысяч рублей с лишением прав на срок 1 год 8 месяцев.

Штраф мужчина не оплатил, на момент совершения преступления прав у него не было.

Уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ (угон), 264.1 УК РФ (нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию) и 319 УК РФ (оскорбление представителя власти) направлено в суд.

Свою вину он признал в полном объеме.