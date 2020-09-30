Юные нижегородцы смогут выступить на фестивале кадрили в дистанционном формате Общество

музыкальная школа имени И.Т. Шестерикова Фото: пресс-служба правительства региона

Юные нижегородцы могут принять участие в пятом межрегиональном фестивале народного творчества им. И.Т. Шестерикова "Семеновская кадриль", который состоится 22 ноября в дистанционном формате. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

В этом году конкурс посвящен 75-летию Победы и 85-летию известного композитора.

Значимость реализации подобных мероприятий отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

"Очень важно помнить, чтить и продолжать традиции талантливых земляков. Фестиваль им. И.Т. Шестерикова проходит на базе одноименной детской музыкальной школы в Семенове, в которой долгое время работал известный нижегородский композитор Иван Шестериков. Благодаря конкурсу, который проводится в его честь, юные музыканты получают возможность не только заявить о себе, но и воспользоваться региональной поддержкой", - сказал Глеб Никитин.

Конкурс проводится по двум номинациям: инструментальное исполнительство – сольное и ансамблевое исполнительство на баяне, аккордеоне, домре, балалайке, гитаре, гармони и гуслях, а также народное пение – соло и вокальные ансамбли. Возраст участников - от 7 до 16 лет включительно.

Детская музыкальная школа имени И.Т. Шестерикова в Семенове в 2020 году закупила новые музыкальные инструменты и учебное оборудование в рамках национального проекта "Культура", утвержденного президентом России Владимиром Путиным. На эти цели поступило 2 млн рублей.

"Всего в Нижегородской области 17 образовательных учреждений в сфере культуры закупили более 400 музыкальных инструментов. Радует, что, несмотря на пандемию, подавляющее большинство музыкальных колледжей и школ искусств получили новое музыкальное оборудование в срок. Уверен, это повысит профессиональный уровень учащихся и мотивирует их на новые достижения", – добавил губернатор.