Около 25 млн рублей направлено на создание отделения реабилитации в больнице им.Семашко Общество

Около 25 млн рублей направлено на создание отделения реабилитации в больнице им.Семашко в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Как сообщил губернатор региона Глеб Никитин, часть средств, а именно 5,8 млн рублей, была направлена на создание в больнице отделения медицинской реабилитации на 30 коек для пациентов с нарушением функции центральной нервной системы.

Эти 5,8 млн рублей выделены из регионального бюджета. Также для отделения реабилитации было закуплено свыше 200 единиц специального высокотехнологичного оборудования на сумму 19 млн рублей из федерального бюджета. Речь идет об аппаратах с биологической обратной связью, в том числе о мотомеде и стабилотренажере.

Глеб Никитин подчеркнул, что в отделении будут проходить реабилитацию пациенты со всего региона.

"Реализация таких мероприятий является важным дополнением национального проекта "Здравоохранение". Отделение реабилитации в областной больнице сможет принимать до 600 человек в год. Это значит, что люди получают шанс вернуться к нормальной жизни", - сказал губернатор.

Напомним, в рамках национального проекта "Здравоохранение" в регионе ведется дооснащение медицинских организаций новым высокотехнологичным оборудованием. Глеб Никитин неоднократно подчеркивал, что оно организовано для того, чтобы сделать раннюю диагностику и малоинвазивное вмешательство доступными нижегородцам, помочь врачам спасать жизни и возвращать здоровье пациентам.

"Закупка оборудования - одна из самых важных составляющих национального проекта, позволяющая системно подойти к решению проблемы. Указ президента страны Владимира Путина о национальных целях до 2030 года даст возможность планировать новые этапы обновления базы медучреждений", - отметил Глеб Никитин.