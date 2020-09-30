Водоканал
Теплоэнерго
Последние новости рубрики Происшествия
09 октября 2020 10:59  [160] Нижегородская транспортная прокуратура начала проверку после схода вагона с рельсов
09 октября 2020 10:14  [158] КамАЗ насмерть сбил велосипедиста в Семеновском районе
09 октября 2020 09:38  [228] Вагон сошел с рельсов в Нижегородской области
08 октября 2020 17:28  [241] Жителя Бора будут судить за угон автомобиля в пьяном виде и оскорбление полицейского
08 октября 2020 15:20  [340] Пассажир пострадал при столкновении двух нижегородских автобусов
08 октября 2020 11:34  [313] Водитель нижегородской компании получил тяжелые ожоги серной кислотой
08 октября 2020 10:09  [430] Один человек погиб при столкновении иномарки и фуры около Дзержинска
07 октября 2020 16:19  [1122] Замглавы администрации Сарова Сергей Анипченко умер от COVID-19
07 октября 2020 11:54  [385] Уголовное дело завели на нетрезвого и стрелявшего из окна автомобиля жителя Выксы
07 октября 2020 09:48  [780] Подросток на мотоцикле разбился насмерть в Кулебаках
Происшествия

Вагон сошел с рельсов в Нижегородской области

09 октября 2020 09:38  [228] Происшествия

Вагон сошел с рельсов в Нижегородской области. Об этом сообщает приволжское СУ СК РФ на транспорте.

ЧП случилось в ночь на 9 октября, вблизи ст. Сергач. Произошел сход восьмого вагона с хвоста грузового поезда № 2036. Пострадавших нет. На движение пассажирских поездов инцидент не повлиял.

Следователи выясняют все обстоятельства происшествия.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
Помогать легко
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph