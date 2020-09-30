Вагон сошел с рельсов в Нижегородской области Происшествия

Вагон сошел с рельсов в Нижегородской области. Об этом сообщает приволжское СУ СК РФ на транспорте.

ЧП случилось в ночь на 9 октября, вблизи ст. Сергач. Произошел сход восьмого вагона с хвоста грузового поезда № 2036. Пострадавших нет. На движение пассажирских поездов инцидент не повлиял.

Следователи выясняют все обстоятельства происшествия.