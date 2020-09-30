Асфальтобетонный завод в Семенове временно закрыли из-за загрязнения воздуха Бизнес

Фото: архив "НИА Нижний Новгород"

Асфальтобетонный завод в Семенове закрыли на 90 суток. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Нижегородской области 9 октября 2020 года.

Речь идет об организации ООО "Вираж".

Как следует из материалов дела, в конце августа-начале сентября специалисты территориального отдела управления Роспотребнадзора по региону проверили работу завода. Поводом стала информация в СМИ об ухудшении условий проживания жителей ул.Шевченко в Семенове, что связано с выбросами в атмосферу вредных веществ при производстве асфальта.

В ходе проведенной проверки установлено, что эксплуатация асфальтобетонного завода в непосредственной близости от жилых домов оказывает негативное влияние на качество воздуха, возникает угроза жизни и здоровью.

В судебном заседании заместитель директора ООО "Вираж" факт выявленных нарушений не отрицал.

Постановлением Семеновского районного суда от 8 октября ООО "Вираж" было признано виновным по ст. 6.3 КоАП РФ. Завод закрыли на три месяца.

Постановление суда подлежит немедленному исполнению, отметили в пресс-службе судов общей юрисдикции Нижегородской области.