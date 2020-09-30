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КамАЗ насмерть сбил велосипедиста в Семеновском районе. Об этом сообщили в региональном УГИБДД.
ДТП случилось накануне вечером, 8 октября, на 87 км дороги Нижний Новгород – Киров.
28-летний водитель (стаж 8 лет) совершил наезд на велосипедиста в момент, когда тот пересекал проезжую часть.
В результате, 59-летний мужчина на велосипеде погиб.
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