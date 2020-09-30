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Общество

Банк "Открытие": 32 IT-стартапа вышли во второй тур Московского акселератора

09 октября 2020 10:24  [136] Общество

Лучшие выпускники Московского акселератора получат возможность тестирования и внедрения своих проектов в промышленную эксплуатацию в банке "Открытие" и на площадках партнеров, сообщили в пресс-службе банка.

В банке также пояснили, что в третий трек программы "Московский акселератор" вошли 32 стартапа, работающие в сфере финансовых технологий. С 8 октября по 16 декабря их ждут воркшопы, мастер-классы, еженедельные трекшн-митинги, индивидуальные консультации с трекерами по проработке специфики продукта стартапа. В завершении программы стартапы представят свои проекты на Demo Day.

Всего на участие в программе было подано 396 заявки. 11,9% подавших зявки компаний работают в направлении legal tech, 11,1% - в сфере управления инвестициями, 6,3% стартапов занимаются идентификацией и биометрией, 9,6% - скорингом и андеррайтингом, 11,1% - персонализацией, 3,5% работают в направлении антифрод и безопасность, 8,3% занимаются речевыми технологиями. Больше всего заявок на участие поступило от стартапов, развивающих технологии в сфере потребительских сервисов – 38,1%.

"Крупные российские банки заинтересованы в цифровой трансформации. Для развития внутренней инновационной экосистемы наши партнеры искали перспективные стартапы с готовыми решениями. Нам удалось собрать под их запрос уникальную воронку с нестандартными финтех-идеями. Впереди участников ждет 10 недель интенсивной работы и модификации своих предложений", - прокомментировала Ксения Борбачева, заместитель генерального директора Агентства инноваций Москвы.

"Среди заявок на участие в акселерационной программе было много сильных и интересных проектов. Мы уже начали сотрудничество с некоторыми из них. Нас заинтересовали проекты в области персонализации и риск-менеджмента, поскольку аналитика данных – важное направление в нашей стратегии. Также большой интерес вызвали проекты по биометрии и речевым технологиям - эти направления технологически шагнули далеко вперёд в последнее время", - сообщил Сергей Данилин, вице-президент, директор департамента IT стратегии, финансов и контроля банка "Открытие".

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