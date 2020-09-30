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Нижегородская транспортная прокуратура начала проверку после схода вагона с рельсов. Об этом сообщили в приволжской транспортной прокуратуре.
Напомним, ЧП случилось в ночь на 9 октября, вблизи станции Сергач. Произошел сход восьмого вагона с хвоста грузового поезда № 2036. Следователи приволжского СУ СК РФ на транспорте выясняют все обстоятельства происшествия.
Проверку также организовали и прокуроры. В результате произошедшего никто не пострадал, но поврежден сам вагон и 150 м пути. Размер причиненного ущерба устанавливается. Движение по участку пути восстановлено в 7 утра. Произошедшее повлекло задержку движения 4 пассажирских поездов и 16 грузовых поездов.
На место происшествия выехали заместитель нижегородского транспортного прокурора и следственно-оперативная группа.
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