Нижегородская транспортная прокуратура начала проверку после схода вагона с рельсов Происшествия

Фото: Приволжская транспортная прокуратура

Нижегородская транспортная прокуратура начала проверку после схода вагона с рельсов. Об этом сообщили в приволжской транспортной прокуратуре.

Напомним, ЧП случилось в ночь на 9 октября, вблизи станции Сергач. Произошел сход восьмого вагона с хвоста грузового поезда № 2036. Следователи приволжского СУ СК РФ на транспорте выясняют все обстоятельства происшествия.

Проверку также организовали и прокуроры. В результате произошедшего никто не пострадал, но поврежден сам вагон и 150 м пути. Размер причиненного ущерба устанавливается. Движение по участку пути восстановлено в 7 утра. Произошедшее повлекло задержку движения 4 пассажирских поездов и 16 грузовых поездов.

На место происшествия выехали заместитель нижегородского транспортного прокурора и следственно-оперативная группа.