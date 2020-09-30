Фотовыставка "Учителя в Великой Отечественной войне" открылась в Нижегородской области Общество

Фото: Законодательное собрание Нижегородской области

Фотовыставка "Учителя в Великой Отечественной войне" открылась в Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-службе Законодательного собрания Нижегородской области. Выставка приурочена ко всемирному Дню учителя.

Организаторами выставки выступает Молодежный парламент при Законодательном собрании Нижегородской области и Молодежный парламент при Государственной Думе ФС РФ.

Выставка посвящена подвигу учителей в Великой Отечественной войне и была организована в рамках международного проекта "Большая История". Выставка работает до 15 октября 2020 года.

Международный проект "Большая история" направлен на историческое просвещение граждан России, который включает образовательные, благотворительные, спортивные, общественно-политические мероприятия.

"На картинах, представленных на выставке,истории известных подвигов учителей и совсем малознакомые имена. Одни из них становились символами героизма, другие получили признание спустя десятилетия. Но каждая из этих историй в полной мере отражает ужасы Великой Отечественной войны. Мы дополнили выставку историями учителей-героев нашего региона" - прокомментировала председатель Молодежного парламента при Законодательном собрании Нижегородской области Мария Самоделкина.

"Учителя, оставившие школьные классы, наравне с солдатами сражались на фронте. Многие так и не вернулись к своим ученикам. Кто-то продолжал работать в тылу и обучать школьников и студентов. Для нас важно рассказать об этом молодым людям по всей стране" - рассказала председатель Молодежного парламента при Государственной Думе Мария Воропаева.

Акция проходит в 12 районах Нижегородской области: Арзамасский, Богородский, Володарский, Ковернинский, Кстовский, Починковский, Тонкинский, городской округ город Бор, городской округ город Выкса, городской округ город Дзержинск, городской округ город Саров, город Нижний Новгород.

Центральной площадкой выставки стал Парк Победы, расположенный на Набережной Гребного канала в городе Нижний Новгород.

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