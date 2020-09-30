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Общество

Нижегородцам предложили рассказать о "темных" участках дорог

09 октября 2020 11:34  [134] Общество

Фото: ФКУ Упрдор Москва - Нижний Новгород

Нижегородцам предложили рассказать о неосвещенных участках дорог. Как сообщили в пресс-служба регионального ГУ МВД, с 12 октября по 12 ноября 2020 года пройдет месячник "Засветись", который направлен на снижение числа наездов на пешеходов.

В Нижегородской области за 9 месяцев этого года удельный вес автоаварий, произошедших в темное время суток вырос на 5%, а число погибших в них людей - на 47%.

Любой житель области может стать активным участником акции и внести свой вклад в создание безопасных условий для пешеходов, заполнив и отправив по адресу электронной почты: zasvetis-2020@mail.ru лист проверки улично-дорожной сети по типовым недостаткам в содержании автодорог для дальнейшего принятия мер.

Информационный ролик с разъяснением порядка заполнения листа проверки улично-дорожной сети будет размещен на YouTube-канале "407 на связи" и сайтах администраций районов.

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